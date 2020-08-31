أعلنت مصادر حكومية عراقية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيؤدي أول زيارة رسمية له إلى العراق يوم الأربعاء، تعبيرا عن وقوف بلاده إلى جانب بغداد في وجه الأزمة التي تعصف بها.
ويعد ماكرون أرفع مسؤول يزور العراقمنذ تولي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة في مايو الماضي، وتستغرق الزيارة يوما واحدا بعد زيارته لبيروت.
وقال مصدر في الحكومة العراقية يوم الاثنين إن "الرئيس ماكرون سيلتقيرئيس الوزراء، والرئيس العراقي، ومن المأمول أن يجري محادثات مع سياسيين فاعلين".
وأكد مسؤولان عراقيان آخران خبر الزيارة لكن قصر الإليزيه لم يؤكدها حتى الآن.
ووفقا لمصادر عراقية، ستركز الزيارة على السيادة العراقية، في ظل إصرار بغداد على السير على طريق مستقل بعيدا عن المواجهة بين حليفيها واشنطن وطهران.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد بيروت.. الرئيس الفرنسي يتوجه إلى بغداد الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.