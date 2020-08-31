الاقتصاد التركي يتراجع لأدنى مستوى منذ 10 سنوات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 أغسطس 2020 07:17 مساءً - منذ 21 دقيقة

يواصل الاقتصاد التركي تسجيل المزيد من الانهيارات المتتالية ، خاصة بعض تراجع الليرة لأدنى مسنوياتها مقابل الدولار الأميركي، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة وتراجع نسب الاستثمار الأجنبي ، والانفاق العسكري الخيالي على المرتزقة الموالين لتركيا في سوريا وليبيا .

وأظهرت بيانات اليوم الإثنين، أن اقتصاد تركيا انكمش 9.9% في الربع الثاني من العام، إذ تسبب الإغلاق العام بسبب جائحة فيروس كورونا في توقف شبه كامل للأنشطة الاقتصادية، بما يمثل أسوأ أداء على أساس سنوي في عشر سنوات.

ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، فإن التراجع في الناتج المحلي الإجمالي، رغم أنه لم يكن بالحدة المتوقعة، لا يزال تاريخيا مقارنة بالربع الأول، إذ بلغ 11% بوتيرة مُعدلة في ضوء العوامل الموسمية والتقويم.

ولم يكن لتلك البيانات تأثير يذكر على الليرة التي تراجعت قليلا أمام الدولار مسجلة 7.34 للدولار.

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ونما اقتصاد تركيا في الربع الأول 4.4% على أساس سنوي، وفقا لتعديل طفيف عن التقدير الأولي. وجاء هذا النمو مدفوعا بازدهار الإقراض قبل أن تسبب جائحة فيروس كورونا تراجعا حادا بدأ في مارس/آذار.

واحتل القطاع المالي الصدارة بنمو 28% في الربع الثاني، لكن قطاعي الصناعة والخدمات الأكثر ثقلا انكمشا بنسبة 16% و25% على الترتيب.

وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء 14 خبيرا اقتصاديا قد قدر في المتوسط أن يصل الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي 11.8% على أساس سنوي، إذ تراوحت التوقعات بين 7.1% و13.1%.

وقال وزير المالية التركي براءت ألبيرق على تويتر إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي جيدة مقارنة بالدول الأخرى وإن تركيا عازمة على محو أثر الجائحة في العام المقبل. وكان الوزير قد توقع أن يتراوح أداء اقتصاد بلاده لهذا العام بأكمله بين انكماش بنسبة 2% ونمو بنسبة 1%.