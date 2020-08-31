قضية “فلويد”.. الإدعاء الأميركي سيطلب عقوبات “قاسية جدا” للمتهمين بجريمة القتل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 أغسطس 2020 07:17 مساءً - منذ ساعتين

في تطور قضائي لجريمة مقتل الأمريكي “جورج فلويد”، يبدو أن المدعين الأميركيين يعتزمون طلب عقوبات بالسجن لمدد طويلة بشكل استثنائي للشرطيين المتهمين بجريمة قتل فلويد في مينيابوليس، بسبب ما وصفوه بـ”وحشية استثنائية، والوضع الضعيف” للضحية عند حصول الواقعة.

ويعدد فريق الاتهام الكثير من الظروف المشددة للعقوبة، وسيطلب عقوبات أكبر من التوصيات القانونية للعناصر الأمنيين الأربعة المتورطين بالجريمة.

ويرتقب بدء المحاكمة في مارس من المقبل، في وقت قال فيه المدعي كيث إيليسون إن “الشرطيين أساءوا استخدام موقعهم في السلطة، والشرطي السابق ديريك شوفين أثبت وحشية استثنائية، وتسبب بعنف غير مبرر أمام الكثير من الشهود خصوصاً الأطفال”.

Advertisements

شوفين هو شرطي سابق يبلغ من العمر 44 عاما، ومتهم بالقتل بسبب خنقه فلويد البالغ 46 عاماً عبر الضغط على رقبته لقرابة تسع دقائق في 25 مايو الماضي في مينيابوليس.

وزملاؤه الثلاثة السابقون ألكسندر كوينغ وتوماس لاين وتو تهاو، ملاحقون بتهمة المشاركة في الجريمة.

ولم يحدد المدعون مدة العقوبات التي ينوون طلبها، لكن العقوبة القصوى لارتكاب جريمة هي السجن أربعين عاماً في ولاية مينيسوتا.