- 1/2
- 2/2
جورج فلويد
في تطور قضائي لجريمة مقتل الأمريكي “جورج فلويد”، يبدو أن المدعين الأميركيين يعتزمون طلب عقوبات بالسجن لمدد طويلة بشكل استثنائي للشرطيين المتهمين بجريمة قتل فلويد في مينيابوليس، بسبب ما وصفوه بـ”وحشية استثنائية، والوضع الضعيف” للضحية عند حصول الواقعة.
ويعدد فريق الاتهام الكثير من الظروف المشددة للعقوبة، وسيطلب عقوبات أكبر من التوصيات القانونية للعناصر الأمنيين الأربعة المتورطين بالجريمة.
ويرتقب بدء المحاكمة في مارس من المقبل، في وقت قال فيه المدعي كيث إيليسون إن “الشرطيين أساءوا استخدام موقعهم في السلطة، والشرطي السابق ديريك شوفين أثبت وحشية استثنائية، وتسبب بعنف غير مبرر أمام الكثير من الشهود خصوصاً الأطفال”.
شوفين هو شرطي سابق يبلغ من العمر 44 عاما، ومتهم بالقتل بسبب خنقه فلويد البالغ 46 عاماً عبر الضغط على رقبته لقرابة تسع دقائق في 25 مايو الماضي في مينيابوليس.
وزملاؤه الثلاثة السابقون ألكسندر كوينغ وتوماس لاين وتو تهاو، ملاحقون بتهمة المشاركة في الجريمة.
ولم يحدد المدعون مدة العقوبات التي ينوون طلبها، لكن العقوبة القصوى لارتكاب جريمة هي السجن أربعين عاماً في ولاية مينيسوتا.
كانت هذه تفاصيل خبر قضية “فلويد”.. الإدعاء الأميركي سيطلب عقوبات “قاسية جدا” للمتهمين بجريمة القتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.