الاتحاد الأوروبي يعلن انضمامه الى برنامج لقاح منظمة الصحة العالمية

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الاتحاد الاوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية انضمامها إلى البرنامج العالمي للقاح المشترك المضاد لفيروس كورونا والذي وضعته منظمة الصحة العالمية لتسهيل وصوله إلى الدول الفقيرة، عبر مساهمتها بمبلغ قدره 400 مليون يورو على شكل ضمانات.
وذكرت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين في شريط فيديو تم بثه على موقع تويتر “اليوم تعلن المفوضية مساهمة قدرها 400 مليون يورو لصالح آلية كوفاكس بهدف الحصول على لقاحات مستقبلية لصالح الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط”.
وتزامنا، وقعت المفوضية الخميس، نيابة عن الدول الأعضاء الـ 27 ، عقدًا أوليًا مع شركة الأدوية السويدية البريطانية “استرازينيكا” لشراء لقاح مضاد لفيروس كورونا لجميع أعضائها، بالإضافة إلى التبرع بها للدول الفقيرة.
كما تواصل مفاوضات مع مختبرات أخرى بهدف إبرام اتفاقات مماثلة، ولا سيما مع الشركة الفرنسية سانوفي والأميركية جونسون اند جونسون والألمانية “كورفاك” والأميركية “مودرنا”، على ان تحتفظ لنفسها في كل مرة بمئات الملايين من جرعات اللقاح الموعود.
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