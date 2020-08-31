في “تدبير مضاد”… روسيا تطرد ثلاثة ديبلوماسيين سلوفاكيين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 أغسطس 2020 07:17 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت روسيا، الاثنين، طرد ثلاثة ديبلوماسيين سلوفاكيين في “تدبير مضاد” بعد أن قامت سلوفاكيا بخطوة مماثلة، وطردت ثلاثة ديبلوماسيين روس، في ثالث قرار من هذا النوع خلال أسبوع على خلافية توتر بين موسكو والأوروبيين، بحسب وكالة (ا ف ب).

وأُبلغ السفير السلوفاكي لدى موسكو بالقرار الروسي عند استدعائه إلى وزارة الخارجية الروسية، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وقالت الوزارة إن “روسيا وانطلاقاً من مبدأ المعاملة بالمثل، اتخذت قرار طرد من أراضيها ثلاثة متعاونين ديبلوماسيين من السفارة السلوفاكية في موسكو”.

وأعلنت سلوفاكيا في العاشر من آب/أغسطس طرد ثلاثة ديبلوماسيين روس لارتكابهم “جريمة خطيرة”، في وقت أفادت وسائل إعلام محلية عن احتمال وجود رابط بين الخطوة وقتل متمرّد شيشاني سابق هو زليمخان خانغوشفيلي، في حديقة في برلين العام الماضي.

وألقت الشرطة الألمانية القبض على مشتبه به بعد وقت قصير من الجريمة، واتهم ممثلو الادعاء روسيا بإصدار الأمر بالقتل، الأمر رفضته موسكو واعتبرت أن “لا أساس له من الصحة”.

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ونددت الخارجية الروسية الاثنين بطرد سلوفاكيا الديبلوماسيين الثلاثة معتبرةً أنها بمثابة “خطوة غير ودية” و”تتعارض مع الروح البناء تقليدياً لتطوير العلاقات بين البلدين”.

وهذه ثالث عملية طرد لديبلوماسيين أوروبيين من جانب روسيا خلال أسبوع.

وطُلب الجمعة من ديبلوماسية نروجي مغادرة الأراضي الروسية رداً على طرد النروج ديبلوماسي روسي على خلفية قضية تجسس.

وقبل بضعة أيام، أعلنت السلطات أن ديبلوماسياً نمسوياً أصبح شخصية غير مرغوب فيها في روسيا رداً على طرد فيينا ديبلوماسي روسي على خلفية قضية تجسس صناعي.

في حزيران/يونيو، طردت موسكو ديبلوماسيين تشيكيين اثنين في خطوة جاءت أيضاً رداً على أخرى مماثلة، بعد طرد ديبلوماسيين روسيين اثنين على خلفية خطط زائفة لتسميم مسؤولين سياسيين.