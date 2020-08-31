كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الري السودانية تحذر: منسوب النيل يتجاوز المعدلات القياسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت لجنة الفيضانات بوزارة الرى والموارد المائية فى السودان، اليوم الاثنين عن تجاوز محطة الخرطوم أعلى قمة منسوب مسجلة (17.26 متر) حيث بلغ الارتفاع 26 سم ليصل الي (17.52متر)، مؤكدة أنه هناك استقرار في المناسيب العليا الحالية، بينما تجاوزت محطة شندى أعلى قمة مسجلة (18.07 متر) وسجلت اليوم (18.11متر).

وقالت اللجنة فى بيان لها، إن صور الأقمار الاصطناعية بالهضبة الأثيوبية والسودان أظهرت أن الأمطار التى هطلت فى أعلى حوض النيل الأزرق فى أيام 28 و29و30 أغسطس ستؤدى لاستقرار فى وارد محطة الديم عند الحدود السودانية - الأثيوبية ليوم غد الثلاثاء، فى حدود 915 مليون متر مكعب، كما أن الأمطار فى حوض العطبراوى فى يومى 29 و30 أغسطس ستؤدى إلى استقرار فى إيراد أعالى نهر عطبرة فى اليومين القادمين

وأكدت اللجنة ان مناسيب النيل ستستقر فى الخرطوم فى 17.52 مترا غدا وبعد غد الأربعاء، وترتفع فى شندى من (18.11مترا) إلى (18.15 مترا) غدا ويوم بعد غد، كما ترتفع المناسيب فى عطبرة من 16.36 مترا الى 16.41 مترا يوم غد الثلاثاء.