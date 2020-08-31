كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الري السودانية تحذر: منسوب النيل يتجاوز المعدلات القياسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت لجنة الفيضانات بوزارة الرى والموارد المائية فى السودان، اليوم الاثنين عن تجاوز محطة الخرطوم أعلى قمة منسوب مسجلة (17.26 متر) حيث بلغ الارتفاع 26 سم ليصل الي (17.52متر)، مؤكدة أنه هناك استقرار في المناسيب العليا الحالية، بينما تجاوزت محطة شندى أعلى قمة مسجلة (18.07 متر) وسجلت اليوم (18.11متر).
وقالت اللجنة فى بيان لها، إن صور الأقمار الاصطناعية بالهضبة الأثيوبية والسودان أظهرت أن الأمطار التى هطلت فى أعلى حوض النيل الأزرق فى أيام 28 و29و30 أغسطس ستؤدى لاستقرار فى وارد محطة الديم عند الحدود السودانية - الأثيوبية ليوم غد الثلاثاء، فى حدود 915 مليون متر مكعب، كما أن الأمطار فى حوض العطبراوى فى يومى 29 و30 أغسطس ستؤدى إلى استقرار فى إيراد أعالى نهر عطبرة فى اليومين القادمين
وأكدت اللجنة ان مناسيب النيل ستستقر فى الخرطوم فى 17.52 مترا غدا وبعد غد الأربعاء، وترتفع فى شندى من (18.11مترا) إلى (18.15 مترا) غدا ويوم بعد غد، كما ترتفع المناسيب فى عطبرة من 16.36 مترا الى 16.41 مترا يوم غد الثلاثاء.
كما يشهد قطاع "الدمازين – سنار" ارتفاعا فى حدود 10 سم، وقطاع "الخرطوم – عطبرة" سيشهد ارتفاعا فى حدود 4 سم، بينما تستقر المناسيب فى القطاعات "عطبرة - سد مروى" و"سد مروى –الدبة"، وترتفع المناسيب فى قطاع "الدبة – دنقلا" فى حدود 4 سم
ودعت لجنة الفيضانات الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم وسوف تواصل الإدارة العامة متابعة موقف الفيضان
يذكر أن المجلس القومي للدفاع المدني في السودان، أعلن ارتفاع عدد ضحايا الفيصانات إلى 88 قتيلا، فيما تعرض نحو 19 ألف منزل للدمار الكامل، و34 ألفا لانهيار جزئي، بينما غمرت المياه قرى بكاملها في مناطق في شرق الخرطوم.
وقد تسببت الفيضانات العارمة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، والتي بدأت في نهاية يوليو الماضي، في خسائر مادية وبشرية.