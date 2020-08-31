برشلونة الإسباني يستهل التحضيرات  للموسم الجديد دون نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي

بلال نوالي
يستهل رونالد كومان،مدرب برشلونة مشواره مع الفريق، بالإشراف على أول مران، اليوم الاتنين، وسط غيابات عديدة وملفات لم تحسم بعد.
ومن المنتظر أن تنطلق اليوم تحضيرات برشلونة للموسم الجديد، تحت قيادة المدرب رونالد كومان، والعنوان العريض سيكون ليونيل ميسي الذي لن يحضر للتدريبات، وذلك بعد يوم ٍ واحد من غيابه عن فحوصات “كورونا”.
النجم الأرجنتيني الذي أحدث بلبلة كبيرة منذ إعلان رغبتهِ بمغادرة النادي الكاتالوني، والذي يبدو متمسكا بقرار الرحيل، أخبر ناديه أنه لن يحضر للفحوصات وبات غيابه عن التدريبات أمرا محسوما، مما يؤجج الخلاف بينه وبين إدارة النادي، التي أعلنت مسبقا أنها متمسكة به، وأنه جزء هام من مشروع كومان إلا أن ميسي يبدو مصراً على قراره.
وعلى غرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن كومان سيبدأ مهام عمله في ظل غياب 13 لاعبا دوليا، موضحتا أن الخماسي لويس سواريز، أومتيتي، راكيتيتش، أرتورو فيدال وجونيور فيربو، تم إبلاغهم بالفعل بأنهم خارج حسابات المدرب الهولندي.
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