المالكي يفشل في جمع مكتب مجلس النواب بسبب “تعيينات الكهرباء”

فشل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، في جمع مكتبه اليوم الاثنين، بعدما قرر أعضاؤه عدم المشاركة فيه إلى حين إدراج موضوع التعيينات التي زكاها المالكي في هيئة ضبط الكهرباء، وهي التعيينات التي أثارت جدلا واسعا بسبب عدم استشارة مكتب مجلس النواب فيها كما ينص على ذلك قانون مجلس النواب.

أعضاء مكتب مجلس النواب من كافة الفرق النيابية، باستثناء فريق التجمع الوطني للأحرار، ردوا كتابة على دعوة وجهها المالكي إليهم لهذا الاجتماع، وقالوا إنهم لا يمكنهم المشاركة في أي اجتماع من هذا القبيل ما لم تكن مناقشة تلك التعيينات مدرجة في جدول الاجتماع. لكن المالكي يرفض فعل ذلك.

وكان المالكي قد اقترح تعيين ثلاثة أعضاء في هيئة ضبط الكهرباء، وكلهم من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.