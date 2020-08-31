كورونا برهط: قرارٌ بتأجيل افتتاح السنة الدراسيّة في عدّة مؤسسات تعليميّة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت بلدية رهط، مساء اليوم الإثنين، تأجيل افتتاح السنة الدراسية الجديدة في عدد من المؤسسات التعليمية في المدينة، لمواجهة تفشّي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وقالت البلدية عبر حساب رئيسها، فايز أبو صهيبان، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "المجلس البلدي في مدينة رهط يُقرّ تأجيل افتتاح السنة الدراسية في كل من مدرسة النجاح، السلام، والشيخ خميس، وصلاح الدين".

وأضافت: "وجميع روضات حارات النجاح والغدير والصلاح حتى إشعار آخر، وذلك من أجل الحدّ من انتشار وباء كورونا".

يأتي هذا الإعلان، فيما أكد مُنسق شؤون كورونا في الحكومة الإسرائيلية، بروفيسور روني غَمزو، موقفه المعارض لافتتاح العام الدراسي الجديد في "المدن الحمراء" التي تسجل معدلات مرتفعة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وشدد على أن ذلك قد يؤدي إلى فرض الإغلاق.

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وقال غمزو إن "الإصرار على افتتاح المدارس في المدن الحمراء - هو إصرار على تفشي الفيروس ما سيقود إلى فرض الإغلاق. في المدن الحمراء لا يوجد هناك أي معنى لافتتاح جهاز التعليم. من المستحيل أن لا يتم تسجل إصابات جديدة في جميع المدارس في المدن الحمراء. لذلك لا زلت على موقفي وأصر عليه".

ورجّح غمزو في مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم، الإثنين، أن يتم تأجيل افتتاح العام الدراسي في المدن التي أدرجت على قائمة المناطق الحمراء. كما أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحافي عقده في وقت لاحق، إن القرار حول افتتاح العام الدراسي في "المدن الحمراء" ستتخذ الليلة.

ويُستدل من معطيات نشرت في تقرير أصدرته وزارة الصحة حول انتشار فيروس كورونا في المجتمع العربي اليوم، الإثنين، أنه سجلت في الطيرة 478 إصابة وكفر قاسم 399 ورهط 385.