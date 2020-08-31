مصرع 4 أشخاص ومحاولة إنعاش خامس إثر حادث بين حافلة إسرائيلية وسيارة فلسطينية قرب قلقيلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي 4 أشخاص من الضفة الغربية المحتلّة، مصارعهم، إثر حادث سير وقع بين مركبةٍ كانوا يستقلّونها، وبين حافلة إسرائيلية، قرب قلقيلية.

وجاء في التفاصيل أن الحادث وقع على شارع رقم "55"، قرب مدخل بلدة عزون.

وقالت ناطقةُ باسم "نجمة داوود الحمراء"، إن المسعفين الذين وصلوا للمكان، أقروا وفاة 4 أشخاص متأثرين بإصاباتهم شديدةِ الحَرَج

من موقع الحادث

وذكرت أن "اثنان منهم (من الأخاص الذين لافوا مصارعهم)؛ رجلان في الثلاثينات والخمسينات من العمر، وامرأة في الثلاثينات من عمرها وفتاة في السادسة من عمرها".

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وأوضحت أنه تمّ نقلُ "رجل في الأربعين من العمر، وهو فاقد للوعي إلى المستشفى"، دون أن تذكر اسم المشفى.

وقبل أن يُعلن الطاقم الطبي الإسرائيلي، مصرع الأشخاص الـ4، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بتسجيل "6 إصابات في حادث سير على مدخل بلدة عزون قرب قلقيلية"، مشيرا في بيانه المُقتضب إلى "4 إصابات جاري محاولة عمليه إنعاش قلبي لهم وإصابتين تم نقلهم وصفت إصابتهم بالخطيرة".

وتسبّب الحادث بأزمة سير خانقة في المكان، إثر إغلاق الشارع من الجانبين، بسبب أعمال الإنقاذ ومحاولة تخليص العالقين.