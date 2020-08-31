القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي 4 أشخاص من الضفة الغربية المحتلّة، مصارعهم، إثر حادث سير وقع بين مركبةٍ كانوا يستقلّونها، وبين حافلة إسرائيلية، قرب قلقيلية.
وجاء في التفاصيل أن الحادث وقع على شارع رقم "55"، قرب مدخل بلدة عزون.
وقالت ناطقةُ باسم "نجمة داوود الحمراء"، إن المسعفين الذين وصلوا للمكان، أقروا وفاة 4 أشخاص متأثرين بإصاباتهم شديدةِ الحَرَج
وذكرت أن "اثنان منهم (من الأخاص الذين لافوا مصارعهم)؛ رجلان في الثلاثينات والخمسينات من العمر، وامرأة في الثلاثينات من عمرها وفتاة في السادسة من عمرها".
وأوضحت أنه تمّ نقلُ "رجل في الأربعين من العمر، وهو فاقد للوعي إلى المستشفى"، دون أن تذكر اسم المشفى.
وقبل أن يُعلن الطاقم الطبي الإسرائيلي، مصرع الأشخاص الـ4، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بتسجيل "6 إصابات في حادث سير على مدخل بلدة عزون قرب قلقيلية"، مشيرا في بيانه المُقتضب إلى "4 إصابات جاري محاولة عمليه إنعاش قلبي لهم وإصابتين تم نقلهم وصفت إصابتهم بالخطيرة".
وتسبّب الحادث بأزمة سير خانقة في المكان، إثر إغلاق الشارع من الجانبين، بسبب أعمال الإنقاذ ومحاولة تخليص العالقين.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 4 أشخاص ومحاولة إنعاش خامس إثر حادث بين حافلة إسرائيلية وسيارة فلسطينية قرب قلقيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.