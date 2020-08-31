شكرا لقرائتكم خبر عن 1406 إصابات مؤكدة كورونا في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت بيانات الحكومة البريطانية اليوم الاثنين، 1406 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ، انخفاضا من 1715 إصابة في اليوم السابق.

وأظهر بيان الإحصاءات اليومية أن شخصين توفيا خلال 28 يوما من ثبوت إصابتهما بالمرض مما يرفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 41501 وفاة.