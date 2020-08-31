"الإرياني" يدعو إلى إدراج الميليشيا الحوثية ضمن قوائم الإرهاب

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وأوضح وزير الإعلام اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية //سبأ// أن الهجومين الفاشلين اللذين خططت لهما ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً واستهدفا مطار أبها الدولي باستخدام طائرة مسيرة مفخخة -إيرانية الصنع-, والسفن التجارية وخطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر باستخدام زورق مسير عن بُعد أُطلق من مدينة الحديدة اليمنية، يؤكدان النهج الإرهابي والدموي للميليشيا.
وأشار الوزير الإرياني إلى أن هذه الهجمات الإرهابية المتواصلة على الأعيان المدنية وحركة التجارة الدولية تؤكد من جديد تعمد ميليشيا الحوثي الإضرار بأكبر قدر من المدنيين، ومضيها -بتوجيه ودعم وتسليح إيراني- في نهج التصعيد وتخريب دعوات وجهود التهدئة وإحلال السلام في اليمن والاستمرار في تهديد الأمن الإقليمي والدولي.
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