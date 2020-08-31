شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة ..إخلاء سبيل " سيدة المحكمة " بطلة فيديو الاعتداء على الضابط والان نبدء بالتفاصيل

- المتهمة رئيس نيابة إدارية وعجزت عن دفع الكفالة فقررت النيابة احتجازها

قررت نيابة النزهة بالقاهرة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار معتز زكريا مدير النيابة بإخلاء سبيل سيدة متهمة بالتعدي على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة، بكفالة قدرها 2000 جنيه وعجزت المتهمة عن الدفع وتم التحفظ عليها لحين دفعها الكفالة المقررة.

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وكانت أجهزة الأمن تمكنت من القبض على بطلة فيديو التعدي على ضابط شرطة وتمزيق ملابسه بمحكمة مصر الجديدة.

وتبين من التحقيقات أن المتهمة تدعى" نهى ا " رئيس نيابة إدارية عندما طالبها الضابط بارتداء الكمامة الواقية تنفيذاً لقرارات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا وعدم التصوير بالمحكمة فاعترضت له ووجهت للضابط الفاظاً خارجه وقامت بالتعدي عليه وخلع الكتافات عن ملابسه الشرطية وتم ضبطها بمعرفة حرس المحكمة.

وتعود تفاصيل الواقعة عقب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم الاثنين، لفيديو التعدي علي الضابط، وأظهر الفيديو المتداول، مشادة كلامية بين ضابط شرطة وسيدة تزعم بأنها مستشارة بالأمم المتحدة، قبل أن تتفوه بألفاظ خارجة وتقوم بنزع رتبته الميري.