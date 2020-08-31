كيف أثر تفشي كورونا على الشباب نفسيا؟

في السياسة 31 أغسطس,2020 نسخة للطباعة

نيويورك ـ د ب أ:

يعتبر الجانب النفسي من بين الآثار الجانبية الكثيرة المترتبة على تفشي فيروس كورونا، وربما يكون الجانب الأقل تقديرا. وقد يعاني هؤلاء الذين مروا بحالة سيئة ثم اجتازوها، مثل الأشخاص الذين شهدوا حروبا أو حوادث، من ضغوط ما بعد الصدمة لأعوام. وذكرت وكالة “بلومبرج” للانباء، أنه من المعروف أن مرض “كوفيد 19″ الناتج عن الاصابة بفيروس كورونا المستجد، يتسبب في زيادة اضطرابات الصحة العقلية والأضرار المصاحبة لها، شأنه في ذلك شأن أي كارثة كبرى. وقد ينتج عن ذلك إدمان الكحوليات أو المخدرات، أو ضرب الزوجة، وسوء معاملة الأطفال. وذكر الفرع الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية مؤخرا أنه في الأميركتين والتي توجد بها نقاط ساخنة لانتشار الفيروس، تمتد من الولايات المتحدة إلى البرازيل صارت هذه الأزمة النفسية الاجتماعية، وباءها الخاص. وفي الولايات المتحدة، تضاعف معدل الاصابات المحلية بالقلق ثلاث مرات خلال الربع الثاني من العام، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019 (حيث ارتفع من 1ر8 بالمئة إلى 5ر25 بالمئة)، كما تضاعف معدل الاكتئاب بنحو أربع مرات (ليرتفع من 5ر6 بالمئة إلى 3ر24 بالمئة). وفي بريطانيا، التي تفشى فيها الفيروس بشكل شرس وشهدت فرض إجراءات إغلاق استمرت لفترة طويلة، فقد تضاعف معدل الاكتئاب تقريبا، ليرتفع من نسبة 7ر9 بالمئة بين البالغين قبل تفشي الوباء، إلى 2ر19 بالمئة في يونيو. وكما هو الحال مع كل شيء آخر مرتبط بالفيروس، فحتى قدر المعاناة لا ينتشر بالتساوي. كما أنه يتسبب في إفساد الحياة المهنية والعملية لبعض الأجيال، ولا سيما جيل الألفية، أكثر من غيرهم، بحسب وكالة “بلومبرج”.

وقد يبدو الامر غريبا للوهلة الأولى، لأن البالغين الاصغر سنا، مثل الأطفال، أقل عرضة للإصابة بمضاعفات صحية كبيرة من جراء الاصابة بمرض “كوفيد-19″، إلا أن هؤلاء الصغار يصابون بالقلق خوفا على أقاربهم الأكبر سنا. ربما يكون من المرجح أن البالغين الاكبر سنا قد بنوا حياتهم بالفعل قبل تفشي الوباء، مع وجود إجراءات روتينية خاصة بهم، وارتباطهم بوظائف وعلاقات يمكنهم العودة إليها. إلا أن الشباب على الجانب الاخر، لم يقوموا بذلك. وحتى في الأوقات الجيدة، فإن المراهقين والشباب لم يكونوا نماذج مثالية للاستقرار العاطفي. فهناك الكثير منهم غير الراضين عن هيئتهم الجسدية، أو المتخبطين بشأن مسارهم المهني وخياراتهم الجنسية وصداقاتهم. ولكن في عام 2020، زاد كل هذا القلق. فقد تم غلق المدارس والجامعات وقد يعاد غلقها مرة أخرى هذا الخريف، أو يتم اعتماد طريقة جديدة لتناوب الطلاب على الحضور بصورة جزئية، في ظل استخدام الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، إلى جانب القليل من المرح، بحسب وكالة “بلومبرج”.