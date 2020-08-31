أكثر من 850 ألف وفاة حول العالم .. و476 مليون دولار دعما أوروبيا لتوفير لقاح

ـ قرارات كويتية جديدة بشأن مواجهة الفيروس

ـ الأردن تسجل أعلى حصيلة إصابات منذ بداية الجائحة

ـ مصر تنفي اقتصار الدراسة على يومين في الأسبوع

ـ برنامج لكشف أعراض كورونا بتونس

ـ الرئيس الإيراني يأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على اللقاح

ـ الإصابات تصل إلى 86ر3 مليون في البرازيل

ـ 5413 إصابة جديدة بفرنسا

ـ الهند تتجاوز 78 ألف حالة جديدة لليوم الثاني على التوالي

ـ باكستان تسجل أدنى حصيلة إصابات منذ أربعة أشهر

ـ غانا تعيد فتح الحدود الجوية الدولية

نيويورك ـ عواصم ـ وكالات:

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الوفيات في أنحاء العالم وصل إلى 851,102 ألف شخص. بينما بلغ إجمالي الإصابات به أكثرمن 25 مليون حالة. يأتي ذلك فيما قالت المفوضية الأوروبية إنها ستقدم 400 مليون يورو (476 مليون دولار) ضمانات لمبادرة تقودها منظمة الصحة العالمية لشراء لقاحات لمرض كوفيد19 الذي يسببه فيروس كورونا.

خليجيا، أصدرت الكويت قرارات جديدة في إطار مواجهة فيروس كورونا. حيث أصدرت وزارة الأوقاف تعليمات جديدة للائمة والمؤذنين تقضى بتقليص أوقات الإقامة في جميع الصلوات إلى 20 دقيقة، ما عدا صلاة المغرب تبقى 10 دقائق. وأكدت الوزارة على الالتزام بإقامة الصلاة في مساجد المناطق التجارية بعد الأذان بـ10 دقائق فقط. وكانت وزارة الصحة أعلنت في الكويت تسجيل حالة وفاة جديدة و473 إصابة جديدة بالفيروس. بدورها، أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم وذلك في أكبر حصيلة يومية بالمملكة منذ ظهور الوباء.

وفي مصر، كشف وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، حقيقة الأخبار المتداولة بشأن اقتصار الدراسة على يومين فقط في الأسبوع. وقال طارق شوقي في تصريحات صحفية، “إن هذا غير صحيح، ومن نشر هذه الأنباء استند إلى مقترحات قديمة لوزارة الصحة، وفقا لموقع صحيفة أهل مصر. وفي تونس ومع دخول الموجة الثانية من الإصابات بالفيروس صممت مجموعة من المطورين برنامجا يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لرصد أعراض مرض كوفيد19 في رئة المرضى. ويعمل البرنامج عن طريق مقارنة الأشعة السينية لرئة مريض بأشعة المشتبه في إصابته بالمرض وتحدد الحلول الحسابية بعد ذلك ما إذا كان المشتبه في إصابته مصابا بالفعل بدقة تصل إلى 92 بالمئة.

دوليا، أمر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لشراء لقاح مضاد لفيروس كورونا والقيام بمراحل اختباره بشكل معتاد. وقد أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن إجمالي عدد إصابات كورونا ارتفع ليتجاوز 375 ألف حالة، بعد تسجيل1642 إصابة جديدة. إلى ذلك، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل إلى 86ر3 مليون حالة. من جهتها، سجلت فرنسا 5413 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا. وفي الهند أعلنت وزارة الصحة تسجيل 78 ألفا و 512 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وبذلك يبلغ إجمالي حصيلة حالات الاصابة بالفيروس في الهند 3 ملايين و621 ألفا و 245 حالة. فيما أعلنت وزارة الصحة الباكستانية تسجيل 213 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وذكرت قناة جيو الباكستانية أن هذه تعد أدنى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها في باكستان منذ أكثر من أربعة أشهر. الى ذلك، قال الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو في كلمة للأمة إن بلاده ستعيد فتح الحدود الجوية أمام السفر الدولي اعتبارا من اليوم الأول من سبتمبر بعد إغلاقها في مارس للحد من انتشار فيروس كورونا. وأضاف الرئيس أن الحدود البرية والبحرية ستظل مغلقة.