أطباء فرنسيون قلقون بشأن بدء الدراسة

باريس ـ د ب أ: عبر أطباء في فرنسا عن قلقهم بشأن التلاميذ العائدين للدراسة الأسبوع المقبل، حيث تستمر حالات الإصابة بفيروس كورونا في الارتفاع. وكتب أطباء في خطاب مفتوح منشور بصحيفة “لو باريزيان” الفرنسية إن “القواعد المزمعة لبداية الدراسة في الأول من سبتمبر، لا تحمي لا طاقم التدريس ولا التلاميذ ولا أسرهم”. ودعا الأطباء إلى تطبيق سياسة ارتداء الكمامات إلزاميا لكل شخص فوق سن السادسة، مضيفين أن الإجراءات المطبقة غير كافية لوقف الزيادة الحالة في الإصابات. ويعود للدراسة 12 مليون تلميذ اليوم الثلاثاء، بعد العديد من الأشهر لبقاء بعضهم في المنزل.

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