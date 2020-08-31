

كشفت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، أنها تعمل لضمان لقاح فعال لفيروس كورونا وأكدت المنظمة أن هذا اللقاح سيكون بنسبة 50 في المئة على الأقل. Advertisements ويترقب العالم بشغف بالغ موعد طرح لقاح "موثوق" ضد فيروس كورونا المستجد، لكن جاهزيته المرتقبة بعد أشهر لن تكون نهاية للمشاكل. وبحسب بحسب "سي إن إن" فإن تحصين الناس قد يتطلب حقنهم بجرعتين اثنتين وليس بواحدة فقط، وهو ما يعني مزيدا من العقبات في التصدي للجائحة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية: نعمل لضمان لقاح فعال لكورونا بنسبة 50% على الأقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.