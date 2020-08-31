دولة اوروبية تسجل 23 ألف إصابة بفيروس كورونا في 3 أيام

اعلن مسؤول للصحة في إسبانيا، الاثنين، إن السلطات سجلت أكثر من 23000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ يوم الجمعة 28 اب.
وقال رئيس الطوارئ الصحية فرناندو سيمون في مؤتمر صحفي، ان " إسبانيا سجلت أكثر من 23 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد منذ يوم الجمعة، مما يشير إلى أن معدل الإصابة انخفض بشكل طفيف عن الذروة التي بلغها الأسبوع السابق".
وأظهرت بيانات وزارة الصحة أنه تم تشخيص 2489 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ الإجمالي التراكمي للحالات منذ ظهور الوباء 462858 حالة.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة أنه تم تشخيص 2489 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ الإجمالي التراكمي للحالات منذ ظهور الوباء 462858 حالة.
وأظهرت البيانات أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم في اليوم الماضي، ليرتفع إجمالي عدد القتلى إلى 29094.
ويمكن تعديل أحدث الإحصاءات في المستقبل، حيث تقوم إسبانيا بتعديل بياناتها اليومية بأثر رجعي.
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