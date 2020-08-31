اخبار العالم

اغلاق سوق شعبية شمالي بغداد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اعلنت امانة بغداد، الاثنين، عن اغلاق سوق شعبية وازالة التجاوزات شمالي بغداد.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ملاكاتنا في دائرة بلدية الشعب وباسناد مديرية الحراسات في الامانة والقوة الماسكة للأرض قامت باغلاق السوق المسمى شعبياً بسوق البيض بالكامل ومنع التجاوزات الحاصلة من قبل باعة البيض ضمن شارع علوة زويني".

 

وأكدت الامانة "الاستمرار بازالة التجاوزات الحاصلة على الارصفة ضمن شارع صفي الدين الحلي ضمن منطقة الطالبية المتمثلة بعرض وبيع قطع غيار السيارات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اغلاق سوق شعبية شمالي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا