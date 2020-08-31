اغلاق سوق شعبية شمالي بغداد

اعلنت امانة بغداد، الاثنين، عن اغلاق سوق شعبية وازالة التجاوزات شمالي بغداد.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ملاكاتنا في دائرة بلدية الشعب وباسناد مديرية الحراسات في الامانة والقوة الماسكة للأرض قامت باغلاق السوق المسمى شعبياً بسوق البيض بالكامل ومنع التجاوزات الحاصلة من قبل باعة البيض ضمن شارع علوة زويني".
وأكدت الامانة "الاستمرار بازالة التجاوزات الحاصلة على الارصفة ضمن شارع صفي الدين الحلي ضمن منطقة الطالبية المتمثلة بعرض وبيع قطع غيار السيارات".
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