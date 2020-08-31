روسيا تعلن موعد توزيع أول لقاح لكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم الإثنين، أن أول دفعات لقاح فيروس "كورونا" في روسيا، سيبدأ تسليمها في سبتمبر المقبل.



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قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، إنه يخطط لتنفيذ عملية تطعيم جماعي ضد عدوى فيروس كورونا المستجد للأشخاص المعرضين للخطر، ولا سيما الأطباء والمعلمين مع حلول نهاية العام الجاري.

وأضاف الوزير، في حديث للصحافيين: "بالنسبة للفئات المعرضة للخطر، ستبدأ عمليات تسليم اللقاحات الأولى، بكميات صغيرة في وقت مبكر من سبتمبر، ومن المقرر تنفيذ عمليات تطعيم جماعية بعد نوفمبر وديسمبر". وفقاً لروسيا اليوم.

وتعتبر روسيا أول دولة في العالم سجلت لقاحاً مضاداً لفيروس كورونا المستجد أطلق عليه اسم "سبوتنيك V"وصممه مركز "غاماليا" لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، وتم إطلاق إنتاجه التسلسلي في 15 أغسطس، ومن المتوقع أن يبدأ التطعيم الجماعي للمواطنين الروس به في أواسط سبتمبر.