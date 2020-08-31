شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة رئيس الهند السابق متأثراً بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 قال نجل الرئيس السابق للهند براناب موكرجي ومكتب الرئيس الحالي إن موكرجي توفي اليوم "الاثنين" بعد أن أمضى أسابيع في المستشفى لتلقي العلاج من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان موكرجي في غيبوبة عميقة وضع خلالها على جهاز تنفس صناعي بعد إصابته بالتهاب رئوي. Advertisements والراحل كان سياسيا مخضرما تولى وزارتي الشؤون الخارجية والمالية في حكومتين سابقتين. وقال مكتب الرئيس رام ناث كوفيند على تويتر "وفاته تمثل نهاية عصر". وأكدت الفحوص إصابة موكرجي بمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، يوم العاشر من أغسطس. وكان يُعالج بالمستشفى منذ ذلك اليوم.

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