شكرا لقرائتكم حرق مقر فضائية عراقية بثت أغان ليلة عاشوراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أقدم عناصر ينتمون لميليشيات عراقية على تكسير وحرق مقر قناة دجلة الفضائية في العاصمة بغداد احتجاجا على بث إحدى قنوات مؤسسة دجلة أغان في يوم عاشوراء.
وتجمع العشرات من الميليشيات أمام مقر القناة في منطقة الجادرية في بغداد مرددين هتافات مذهبية، لكن سرعان ما اقتحم هؤلاء العناصر المقر و كسروا أثاث ومعدات القناة ومن ثم أضرموا النار فيه.
القناة من جهتها قدمت اعتذارا لجمهورها، مؤكدة أن "بث الاغاني لم يكن مقصوداً في ليلة عاشوراء".
كان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي حذر الأحد، من خطر السلاح المنفلت والاغتيالات والخطف، مؤكداً أن على العراقيين الاختيار بين الدولة أو غيابها.
كما أكد رفضه غلق الشوارع والطرقات، و"إلحاق الأذى والضرر بالمصالح العامة للدولة والمواطنين" أثناء الاحتجاجات.
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