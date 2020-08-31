شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب" توضح مدى مساهمة مشروعات الطرق فى تنشيط التجارة والاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد زين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية يحدث الكثير من النتائج الاقتصادية، منها انخفاض معدل البطالة، وزيادة الاستثمارات وزيادة معدل النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات، مشيرا إلى أنه على الرغم من كل ذلك إلا أن هناك محاولات من جماعة الإخوان الإرهابية للتضليل بحقيقتها والضرب بهذه الإنجازات ومحاولة النيل منها، إلا أنها تفشل فى ذلك ليقظة الشارع المصرى .

وأشار وكيل لجنة النقل بالبرلمان، إلى أن المشروعات القومية التى يتم افتتاحها تختلف أماكنها على مستوى الجمهورية، موضحا أنه كان هناك إرادة حقيقية ناجزة لإنشاء وتنفيذ المشروعات القومية للطرق والكباري، مؤكدا أن ما تم من مشروعات في مجال الطرق والنقل كان له أكبر الأثر على تقدم مصر في العديد من المؤشرات الدولية، خاصةً في تقرير التنافسية العالمية فيما يتعلق بمؤشر جودة الطرق، والذي تقدمت مصر بها 90 مركزًا لتحتل المرتبة 28 عالميًا والمرتبة الثانية أفريقيا، والتي كان لها أكبر الأثر في تراجع حجم الحوادث بنسبة 41% بفضل النهضة العملاقة التي تمت في البنية التحتية من أنفاق وكباري طرق لربط المحافظات ببعضها البعض وتيسير حركة المواطنين.

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وأكد عضو مجلس النواب، أن شبكة الطرق شهدت نقلة نوعية فى المحافظات، ومع سعي الدولة لتكثيف نشاطها لتطوير منظومة النقل النهري، بإنشاء البنية المعلوماتية لنهر النيل للسيطرة على كل المراكب والعوامات به، تخدم هذه العوامل مجتمعة حركة التجارة الخارجية وتسهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال وجود شبكة طرق قوية تساهم في تقليل الوقت والجهد في حركة مستلزمات الإنتاج والمنتجات.

وكان قد افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، وتحدث الرئيس عن عدد من الملفات الشائعة والتي يأتي على رأسها مخالفات البناء، حيث أكد على خطورة هذا الملف بشكل يشبه خطر قضية سد النهضة، مشددا على أن الدولة لم تتخذ أي إجراء صارم تجاه هذا الملف بشكل مفاجئ، حيث تم الحديث عنه منذ 3 سنوات.، كما تطرق الرئيس إلى القنوات المسيئة التي تعمل على تقليب الرأي العام من خلال قلب الحقائق، محذرا من الانزلاق وراء الشائعات التي لا ترضى الله سبحانه وتعالى".