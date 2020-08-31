شكرا لقرائتكم خبر عن إمام يطلق حملة لتأهيل الشباب ويؤكد: خدمة المجتمع غير مرهونة بالمناصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد عادل إمام عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر والمرشح السابق لمجلس الشيوخ عن دائرة الجيزة، تدشين مبادرة لتأهيل ومساعدة شباب وبنات المحافظة، تنفيذا لما وعد به قبل الانتخابات التى لم يوفق فيها، حيث أعلن فى برنامجه الانتخابي أن هدفه هو مساعدة الشباب والأجيال القادمة من خلال حملات تأهيل وتدريب بصرف النظر عن وجوده في المجلس من عدمه.

وبالفعل أطلق إمام المبادرة برعاية شركة إير جيت، حيث تبدأ المرحلة الأولى بتدريب وتأهيل 250 شابا وفتاة في مجالات الحاسب الآلي والعمل البرلماني ومهارات التواصل بالتعاون مع أكبر الأكاديميات ومعاهد التدريب التي تمنح شهادات معتمدة، مشيرًا إلى أنه سيقوم بالإعلان عن برنامج التدريب في الأسبوع الأول من سبتمبر.

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ويتم التسجيل للمشاركة في المبادرة على موقعه الإلكتروني www.madelemam.com لاختيار أول 250 مشارك للاستفادة من المبادرة التى يطلقها عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر.

من جانبه، قال إمام تعليقا على المبادرة: إن العمل المجتمعي ضرورة على كل رجال الأعمال والسياسيين، وغير مرهونة بالمناصب، مطالبا الجميع بضرورة الاستمرار فى تنفيذ هذا العمل بصرف النظر عن الانتخابات أو تولي مناصب قيادية، مؤكدا أنه لن يتوقف عن العمل العام لمساعدة الشباب والأجيال الجديدة بدعم من شركته "جرين جيت".