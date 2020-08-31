تعرف على أبرز 8 قرارات حكومية لرصد مخالفات البناء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعا؛ لمتابعة أداء منظومة المتغيرات المكانية فى جميع المحافظات، والتى أنشئت لرصد التعديات والبناء العشوائى. وتم خلال الاجتماع الاتفاق على عدد من القرارات وهى: -لا مد لفترة التصالح فى مخالفات البناء ونهاية سبتمبر الفرصة الأخيرة طبقا للقانون -وحدة مركزية بكل محافظة لرصد مخالفات البناء وتدريبهم بالتنسيق مع المساحة العسكرية -تكليف لجميع مديري الأمن بسرعة تجهيز القوات المطلوبة لتأمين أعمال إزالة مخالفات البناء -منع أي مخالفة أو بناء عشوائي جديد واتخاذ الإجرءات القانونية ضد المخالفين Advertisements -لا تهاون مع أي حالة بناء على الأراضي الزراعية: "قضية حياة أو موت" - ضبط عدد من كبار المخالفين من المقاولين وعرضهم على النيابة العسكرية - تنفيذ برنامج إلكتروني لرصد المخالفات على أرض الواقع من المختصين - الانتهاء من وحدة التغيرات المكانية بفرع الإسكندرية خلال 48 ساعة

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