عبرت فوق الرياض.. السعودية تفتح أجواءها لمرور أول رحلة تجارية معلنة بين إسرائيل والإمارات

أعلن مستشار الرئيس الأمريكي، وصهره جاريد كوشنر، اليوم الاثنين، لدى وصوله إلى أبوظبي على متن أول رحلة تجارية بين الإمارات، وإسرائيل، أن السعودية سمحت للطائرة الإسرائيلية بعبور أجوائها في طريقها إلى جارتها الخليجية.

وقال كوشنر عند نزوله من الطائرة، التي أقلّت وفدا إسرائيليا، وأمريكيا “هذه أول مرة يحدث فيها هذا الأمر، وأود أن أشكر المملكة العربية السعودية لجعل ذلك ممكنا”. ونزلت طائرة البوينغ 737، عصر اليوم، في المطار الإماراتي بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس، بعد نحو ساعتين ونصف من انطلاقها من إسرائيل.

وأظهرت مواقع تحديد مسارات الطائرات أنّ الطائرة عبرت أجواء السعودية، ومرّت فوق العاصمة الرياض، لكنّها تجنّبت أجواء البحرين، وقطر في طريقها إلى الإمارات، وهي أول مرة تعبر فيها رحلة إسرائيلية معلنة أجواء المملكة.

وأعلنت إسرائيل، والإمارات العربية المتحدة، في 13 غشت 2020، عن اتفاق بوساطة أمريكية لتطبيع العلاقات بينهما، بعد سنوات شهدت تقاربا بين البلدين، في خطوة أثارات استياءً عربيا شعبيا واسعا، ووصفها الفلسطينيون بأنها “خيانة” لقضيتهم.