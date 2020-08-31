تفكيك شبكة لتهريب المخدرات والإتجار في البشر بشاطئ أكادير.. توقيف 12 شخصا بينهم قاصران

أعلنت السلطات الأمنية أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة أكادير تمكنت، بناء على معلومات دقيقة، وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، من توقيف 12 شخصا، من بينهم قاصران يبلغان من العمر 16 و17 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات، والمؤثرات العقلية، وتنظيم الهجرة غير المشروعة، والاتجار ف يالبشر.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف المشتبه فيهم فيشاطئ مدينة أكادير، حيث كشفت الأبحاث، والتحريات الأولية المنجزة أن خمسة منهم ينشطون في التهريب الدولي للمخدرات، وتنظيم الهجرة السرية، بينما تبين أن السبعة الباقين، بما فيهم القاصران، كانوا مرشحين للهجرة غير المشروعة.

وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار القضية المذكورة أسفرت عن حجز سيارة خفيفة بداخلها سترة للسباحة، وطوقان للنجاة، علاوة على 18 حزمة من مخدر الشيرا، يبلغ مجموع وزنها 463 كيلوغراما.

وبحسب المصدر ذاته، وضع المشتبه فيهم الراشدون تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة رهن البحث التمهيدي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك في أفق تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، وكشف جميع المساهمين، والمشاركين المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية.

وأشار المصدر نفسه إلى أن القضية المذكورة تندرج في سياق المجهودات المكثفة، التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات، والمؤثرات العقلية، والهجرة غير المشروعة، والاتجار بالبشر.