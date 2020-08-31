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قررت السلطات المحلية في بني ملال، بعد زوال اليوم الاثنين، إعادة فتح الأحياء، التي شملتها عملية الاغلاق بسبب فيروس كورونا.
وعملت السلطات المحلية على رفع الحواجز الحديدية من جميع مداخل المدينة القديمة، بالإضافة إلى فتح المحلات التجارية، وبعض الأحياء، التي كانت مغلقة، بسبب ظهور بؤر وبائية.
وأشارت مصادر “اليوم 24” إلى أن الوضع سيبقى كما هو عليه بالنسبة إلى الحمامات، وصالونات الحلاقة، التي سبقأن صدر قرار جماعي في شأنها، يقضي بالاغلاق إلى وقت لاحق.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أن جهة بني ملال خنيفرة قد سجلت، أمس الأحد، 64 إصابة مؤكد، حيث عرفت الحالات المسجلة تراجعا كبيرا، خلال الأسبوع الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 3 أسابيع من الإغلاق بسبب كورونا.. سلطات بني ملال تعيد فتح المدينة القديمة – صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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