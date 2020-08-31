وزارة التربية الوطنية: ورقة اختيار نمط التعليم لا تحتاج إلى تصحيح الإمضاء والخميس آخر أجل لتسليمها

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، أن استمارة اختيار نمط التعليم لا تحتاج إلى تصحيح الإمضاء.

وقالت الوزارة، اليوم، في بلاغ لها، إنه تبعا للبلاغ الذي أصدرته بخصوص التعبير عن الرغبة في الاستفادة من التعليم الحضوري بالمؤسسات التعليمية العمومية، والخصوصية برسم الموسم الدراسي 2021-2020، وذلك عبر تعبئة استمارة، تم إعدادها لهذا الغرض، فإن الوزارة أكدت أن هذه الاستمارة لا تقتضي تصحيح الإمضاء، والمصادقة عليها من طرف السلطات المختصة.

وعليه يتعين على أمهات، وآباء، وأولياء التلاميذ، والتلميذات، إما تعبئة هذه الاستمارة إلكترونيا مباشرة عبر خدمة “ولي” المتوفرة بمنظومة “مسار”، أو تحميل الصيغة المتوفرة في الموقع الإلكتروني للوزارة www.men.gov.ma وتعبئتها، وتسليمها إلى إدارة المؤسسات التعليمية، ابتداء من يوم غد الثلاثاء فاتح شتنبر 2020، أو تعبئتها في عين المكان بالمؤسسات التعليمية، وتسليمها إلى الإدارة التربوية، ابتداء من فاتح شتنبر 2020.

وأكدت الوزارة أنه يجب التعبير عن اختيار صيغة التعليم الحضوري، في أجل أقصاه، يوم الخميس 3 شتنبر 2020.