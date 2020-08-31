فيديو: يونس الميموني
اتخذت كلية الحقوق في طنجة جميع تدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد، قبل انطلاق الامتحانات الجامعية للدورة الربيعية، في خمسة مراكز، ابتداء من فاتح شتنبر المقبل وإلى غاية 15 منه.
وسيقف الطلبة في البداية في طابور انتظار، يحترم مسافة التباعد الجسدي، إذ سيتم تعقيم أيديهم، وقياس درجات حرارتهم، ثم منحهم قناعا واقيا، قبل أن يسمح لهم بالولوج إلى مرافق الكلية.
كما وضعت الكلية علامات تشوير من باب المؤسسة إلى القاعات المخصصة لإجتياز الامتحانات الجامعية.
وكان عميد كلية الحقوق في طنجة، قد كشف، في تصريح سابق لـ”اليوم24″ أن 95 في المائة من الطلبة سيجتازون الامتحانات الجامعية في خمسة مراكز في عاصمة البوغاز، إذ سيتوزعون على كلية الحقوق، والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، وملحقتي كلية الحقوق، بينما سيجتاز البقية امتحاناتهم في أقاليمهم، ابتداء من منتصف شهر شتنبر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر تشوير وتعقيم وتباعد بين الطلبة.. هكذا ستمر امتحانات الدورة الربيعية في كلية الحقوق في طنجة – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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