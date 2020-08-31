عشية الدخول المدرسي.. جدل بين الحكومة الفرنسية والأطباء حول استعداد المدارس لاستقبال 12 مليون تلميذ في ظل الجائحة

عشية انطلاق الموسم الدراسي في فرنسا، المقرر، غدا الثلاثاء، احتدم الجدل بين الحكومة الفرنسية، وبعض الأطباء حول جاهزية المدارس الفرنسبة لاستقبال التلاميذ في ظل جائة كورونا.

وفي السياق ذاته، قال وزير التربية الفرنسي جان ميشيل بلانكيه، الذي قال في حوار مع جريدة “لوجورنال دو ديمانش” الأسبوعية، إن “كل شيء جاهز لضمان دخول مدرسي ناجح، على الرغم من تهديدات وباء فيروس كورونا”.

وأضاف بلانكيه: “سنعمل على أن تكون السنة الدراسية الجديدة عادية بقدر الإمكان، ولن نستسلم للوضع الصحي الصعب. طبعا يتوجب علينا أن نتحلى بالحذر، واليقظة، لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن نصرف النظر عن هدفين أساسيين، وهما تحسين المستوى الدراسي للطلبة قدر الإمكان، وتقليص الفوارق الاجتماعية”.

ورفض بلانكيه انتقادات بعض الأطباء، الذين كتبوا مقالا، نشرته جريدة “لوباريزيان”، الأسبوع الماضي، بأن “المدارس الفرنسية غير جاهزة لاستقبال التلاميذ”، موضحا “أن وزارة التربية أخذت بعين الاعتبار جميع التوصيات، التي اقترحتها الهيأة الفرنسية العليا للصحة العامة، وأن كل الإجراءات الوقائية، التي تم الاعتماد عليها داخل المؤسسات التربوية تحترم قرارات هذه الهيأة الصحية العليا”.

Advertisements

وبشأن البروتوكول الصحي، الذي سيتم التعامل به في المدارس، لمنع تفشي من جديد وباء كوفيد19، طمأن وزير التربية، وقال: “إن البروتوكول الصحي، الذي سنعتمده هو الأكثر صرامة في أوربا”، مضيفا أن ” الكمامات الواقية مفروضة على كل الطلبة، ابتداء من سن الحادية عشرة وعلى كل المعلمين، وموظفي قطاع التربية”.

يذكر أن أكثر من 12 مليون تلميذ سيعودون إلى المدارس في فرنسا، ابتداء من يوم غد، في ظل عودو ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما وصلت حصيلة وفيات كورونا في البلاد إلى 30602 شخصا، بينهم 20095 داخل المستشفيات و10507، في المؤسسات التعليمية، والمراكز الطبية الاجتماعية.