الاتحاد الأوروبي يتحرك لضمان حصول جميع أعضائه على لقاح كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، انضمامها إلى البرنامج العالمي للقاح المشترك المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي وضعته منظمة الصحة العالمية، لتسهيل وصوله إلى الدول الفقيرة، عبر مساهمتها بمبلغ قدره 400 مليون يورو على شكل ضمانات.

وكانت المنظمة قد وجهت في 18 آب/ أغسطس، رسالة إلى الدول الأعضاء البالغ عددهم 194 دولة، تحثهم فيها على الانضمام بحلول 31 آب/ أغسطس إلى مرفق كوفاكس العالمي للقاحات (البرنامج العالمي للقاح المشترك ضد فيروس كورونا المستجد).

وتهدف من ذلك إلى تشجيع المختبرات على صنع كميات كافية من اللقاحات وضمان توافرها في البلدان النامية.

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وذكرت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين، في شريط فيديو تم بثه على موقع تويتر "اليوم تعلن المفوضية مساهمة قدرها 400 مليون يورو لصالح آلية كوفاكس بهدف الحصول على لقاحات مستقبلية لصالح الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط".

وتزامنا، وقعت المفوضية، نيابة عن الدول الأعضاء الـ27، عقدًا أوليًا مع شركة الأدوية السويدية البريطانية "أسترازينيكا" لشراء لقاح مضاد لفيروس كورونا لجميع أعضائها، بالإضافة إلى التبرع بها للدول الفقيرة.

كما تواصل مفاوضات مع مختبرات أخرى بهدف إبرام اتفاقات مماثلة، ولا سيما مع الشركة الفرنسية "سانوفي" والأميركية "جونسون أند جونسون" والألمانية "كورفاك" والأميركية "مودرنا"، على أن تحتفظ لنفسها في كل مرة بمئات الملايين من جرعات اللقاح الموعود.