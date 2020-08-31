رهط: وفاة طفلة متأثرة بإصابتها بحادث دهس قبل أيام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفيت، مساء اليوم الإثنين، الطفلة شهد سلمان العتايقة، التي تبلغ من العمر عامًا ونصف، من رهط في النّقب، متأثرة بإصابتها البالغة التي أصيبت بها إثر تعرّضها للدهس في المدينة، قبل أيام.

وأقرت الطواقم الطبيّة في مستشفى "سوروكا"، وفاة الطفلة العتايقة بعد فشل محاولات الإبقاء على حياتها، رغم أنها صمدت ثلاثة أيام، منذ تعرّضها للحادث.

وكانت الطفلة قد أُصيبت إثر تعرّضها للدهس، في حي رقم "4" في مدينتها، وقدّم طاقم طبيّ، الإسعاف الأوليّ لها، وأجرى لها عمليات إنعاش في عيادة طبية محلية، وتم إحالتها للمشفى، لاستكمال تلقي العلاج، حيثُ أُعلن عن وفاتها اليوم.

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وقالت الشرطة، في بيان حينها: "تلقينا بلاغا عن إصابة طفلة من حي رقم 4 في رهط، حيث صدمتها مركبة، وتم فتح تحقيق بالموضوع".

ويُعدّ النقب أحد أكثر المناطق في البلاد، التي تشهد أحداثا مشابهة.

وكان بعض معلّمي مدرسة الزهراء (ج) في طمرة، قد شاركوا أمس الأحد، في وقفة احتجاجية ضد تقاعس الشرطة والجهات المختصّة، في منع حوادث الطرق، كما جاءت الوقفة كصرخة في وجه مُخالفي القانون الذين قد يتسببون بمصرع غيرهم، إثر حوادث قد تقع بسبب إهمالهم، وتجاوزهم للقانون.