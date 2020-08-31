كازاخستان تخفض إمدادات النفط للصين التزاماً باتفاق أوبك+

الإثنين 31 أغسطس 2020

قالت أربعة مصادر في قطاع النفط لرويترز إن كازاخستان خفضت شحنات النفط للصين خفضاً حاداً في يوليو (تموز) الماضي، وأغسطس (آب) الجارين مع خفضها الإنتاج بموجب اتفاق لمنتجين عالميين وبسبب ضعف الربحية مقارنة مع الشحنات المتجهة غرباً عبر روسيا.



ونزلت صادرات الخام للصين إلى 12100 طن في يوليو (تموز) الماضي، الأقل منذ مارس (آذار) عندما تعرضت لتلوث بكلوريد عضوي وانخفاضاً من 98865 طناً في يونيو (حزيران).

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وبلغت شحنات أغسطس (آب) 10 آلاف طن حتى 28 أغسطس (آب).

وقال متعاملون إن كازاخستان خفضت إنتاج الخام بموجب اتفاق المنتجين من أوبك ومن خارجها، بينما أدى تعافي الطلب المحلي على الوقود بعد أن تسبب قرارين بفرض إجراءات العزل العام بفعل كورونا، إلى تآكل الكمية المتاحة للتصدير.