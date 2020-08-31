البرلمان العربي يدعم جهود مصر في مكافحة الإرهاب

الإثنين 31 أغسطس 2020

أكد رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي اليوم الاثنين دعم جهود مصر في مكافحة الإرهاب ، مشدداً على أن أمن مصر واستقرارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار العالم العربي.



وأشاد رئيس البرلمان العربي، في بيان صحافي اليوم، بكفاءة قوات الأمن المصرية وروحها القتالية العالية في القضاء على هذه الخلايا الإرهابية.

ونوه بقدراتها على تنفيذ هذه الضربات الاستباقية، التي تستهدف حفظ أمن وسلامة الوطن والمواطنين واقتلاع الإرهاب من جذوره وإحباط مخططاته الإرهابية.

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وأكد "تضامن البرلمان العربي الكامل مع جمهورية مصر العربية في كل ما تتخذه من خطط وإجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة، التي تستهدف نشر الفوضى والدمار والخراب في جمهورية مصر العربية والمنطقة".

ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية على موقع فيس بوك، مساء أمس الأحد، مقطع فيديو لجهود الجيش في شمال سيناء بين 22 يوليو (تموز) و30 أغسطس (آب) الجاري.

وجاء في المقطع أن تلك الجهود أسفرت عن مقتل 77 "تكفيرياً" ومقتل وإصابة ثلاثة ضباط و4 جنود في مناطق العمليات.