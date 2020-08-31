شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 541 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 31 أغسطس 2020 أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء 82,763 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوص.

وكشفت الوزارة عن تسجيل 541 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، مشيرة إلى رصد 331 حالة شفاء وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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