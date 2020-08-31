شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يجبر أخوين على هدم منزلهما بالقدس والان نبدء بالتفاصيل

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أخوين مقدسيين على هدم منزلهما في بلدة بيت حنينا شمال القدس. وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس أن الأخوين عبد السلام وعدي الرازم شرعوا بهدم منزليهما في حي الأشقرية ببلدة بيت حنينا شمال القدس لتجنب الغرامات الباهظة التي تفرضها سلطات الاحتلال بعد قيامها بهدم المنزل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال يجبر أخوين على هدم منزلهما بالقدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.