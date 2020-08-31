شكرا لقرائتكم خبر عن تجنباً للتصعيد.. الصين تطالب الهند بسحب قواتها من الحدود المشتركة والان نبدء بالتفاصيل
وقال الجيش الهندي في بيان إن قوات صينية قامت بتحركات عسكرية في مطلع الأسبوع لتغيير الوضع القائم على الحدود التي يتنازع عليها البلدان في تصعيد جديد بينهما.
وقال المتحدث العسكري الصيني إن بكين تتخذ إجراءات مضادة وستحمي سيادتها ووحدة أراضيها.
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