شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تسجل 6 ملايين إصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

واششهدت الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة ارتفاعا بنسبة 6ر0% خلال أربع وعشرين ساعة حتى الساعة 0657 صباحا اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي لمدينة نيويورك، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى ستة ملايين حالة إصابة، وذلك وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتأتي نسبة الزيادة في حالات الإصابة على مستوى الولايات المتحدة، أقل من متوسط المعدل اليومي للزيادة خلال الأسبوع الماضي، والذي كان 7ر0%.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر حصيلة للإصابات المؤكدة حتى الآن، بواقع 706 ألاف و570 حالة، وذلك بعد تسجيل زيادة بنسبة 6ر0% مقارنة بالتوقيت

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نفسه من اليوم السابق.

وشهدت ولاية ساوث داكوتا زيادة بنسبة 9ر2 % في عدد الإصابات بها، بالمقارنة بنفس التوقيت أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات في الولاية إلى 13322 حالة.

وسجلت ولاية تكساس أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بالفيروس في الولايات المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حيث توفى 76 شخصا بالولاية نتيجة إصابتهم بمرض "كوفيد-19".