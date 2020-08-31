اخبار العالم

أمريكا تسجل 6 ملايين إصابة بفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تسجل 6 ملايين إصابة بفيروس والان نبدء بالتفاصيل

واششهدت الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة ارتفاعا بنسبة 6ر0% خلال أربع وعشرين ساعة حتى الساعة 0657 صباحا اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي لمدينة نيويورك، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى ستة ملايين حالة إصابة، وذلك وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتأتي نسبة الزيادة في حالات الإصابة على مستوى الولايات المتحدة، أقل من متوسط المعدل اليومي للزيادة خلال الأسبوع الماضي، والذي كان 7ر0%.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر حصيلة للإصابات المؤكدة حتى الآن، بواقع 706 ألاف و570 حالة، وذلك بعد تسجيل زيادة بنسبة 6ر0% مقارنة بالتوقيت

Advertisements

نفسه من اليوم السابق.

وشهدت ولاية ساوث داكوتا زيادة بنسبة 9ر2 % في عدد الإصابات بها، بالمقارنة بنفس التوقيت أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات في الولاية إلى 13322 حالة.

وسجلت ولاية تكساس أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بالفيروس في الولايات المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حيث توفى 76 شخصا بالولاية نتيجة إصابتهم بمرض "كوفيد-19".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تسجل 6 ملايين إصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا