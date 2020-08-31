الخليج 365الإثنين 2020/8/31 06:22 م بتوقيت أبوظبي
أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن سعادته بهبوط أول رحلة جوية إسرائيلية، في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، مشيرا إلى أنها تفتح الباب أمام السلام.
وفور هبوط الرحلة في أبوظبي، الإثنين، اتصل نتنياهو، بربان الطائرة الإسرائيلية، وقال للبعثة: " أشاهدكم الآن وانفعل كثيرا لمشاهدة طائرة إسرائيلية في أبو ظبي".
وأضاف: "إنكم على وشك فتح الباب أمام سلام من نوع آخر ألا هو السلام الذي سيجلب الاستثمارات والسياحة وثمار السلام لشعبينا وللمنطقة".
والرحلة التي هبطت في مطار أبوظبي الدولي، الإثنين، ترجمت أولى الخطوات على طريق تنفيذ معاهدة السلام الموقعة بين البلدين، في الثالث عشر من الشهر الجاري، برعاية أمريكية، وسط إشادات عربية ودولية.
وحملت طائرة بوينغ 737 التابعة لشركة "العال" الإسرائيلية، رمز "LY971" وهو مفتاح الاتصال الدولي للإمارات، وعلى متنها وفد أمريكي إسرائيلي مشترك يترأسه كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنير.
كانت هذه تفاصيل خبر نتنياهو للوفد الإسرائيلي في الإمارات: تفتحون باب السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.