نتنياهو للوفد الإسرائيلي في الإمارات: تفتحون باب السلام

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن سعادته بهبوط أول رحلة جوية إسرائيلية، في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، مشيرا إلى أنها تفتح الباب أمام السلام.



وفور هبوط الرحلة في أبوظبي، الإثنين، اتصل نتنياهو، بربان الطائرة الإسرائيلية، وقال للبعثة: " أشاهدكم الآن وانفعل كثيرا لمشاهدة طائرة إسرائيلية في أبو ظبي".

وأضاف: "إنكم على وشك فتح الباب أمام سلام من نوع آخر ألا هو السلام الذي سيجلب الاستثمارات والسياحة وثمار السلام لشعبينا وللمنطقة".

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والرحلة التي هبطت في مطار أبوظبي الدولي، الإثنين، ترجمت أولى الخطوات على طريق تنفيذ معاهدة السلام الموقعة بين البلدين، في الثالث عشر من الشهر الجاري، برعاية أمريكية، وسط إشادات عربية ودولية.





وحملت طائرة بوينغ 737 التابعة لشركة "العال" الإسرائيلية، رمز "LY971" وهو مفتاح الاتصال الدولي للإمارات، وعلى متنها وفد أمريكي إسرائيلي مشترك يترأسه كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنير.