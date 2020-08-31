رئيس إسرائيل عن وصول طائرة بلاده للإمارات: لحظة سلام

وصف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الإثنين، وصول طائرة بوينج 737 التابعة لشركة "العال" الإسرائيلية، إلى الإمارات وعلى متنها وفد أمريكي إسرائيلي مشترك، بأنها لحظة تاريخة للسلام.

وقال الرئيس الإسرائيلي في تغريدة على "تويتر": "لحظة تاريخية ومؤثرة في أبوظبي اليوم، لحظة سلام. دعونا نأمل أن تبدأ هذه الزيارة فصلاً جديداً من السلام بين الأمم والشعوب، وأن تؤدي إلى إنجازات مماثلة في القريب العاجل".

وحملت طائرة بوينج 737 التابعة لشركة "العال" الإسرائيلية رمز "LY971"، وهو مفتاح الاتصال الدولي للإمارات، وعلى متنها وفد أمريكي إسرائيلي مشترك يترأسه كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر.

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وتتصدر مباحثات الوفد الأمريكي الإسرائيلي مع كبار المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة أجندة حافلة بملفات مهمة في عدة قطاعات، من بينها الاستثمار، والصحة، والفضاء، والمالية، والطيران المدني، والسياحة والثقافة، إضافة للسياسة الخارجية والشؤون الدبلوماسية.

وهنأ مائير بن شابات رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، الإثنين، بلاده والإمارات بعد وصول أول رحلة طيران مباشرة من تل أبيب لأبوظبي.

وقال بن شابات، في كلمة بدأها باللغة العربية من مطار أبوظبي "وصلنا هنا لتحويل الرؤية إلى واقع"، داعيا دولا أخرى "للمشاركة معنا في صنع السلام من أجل شعوب المنطقة".