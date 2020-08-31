مسؤول إسرائيلي يشيد بقرار الإمارات إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل

أشاد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى بقرار الإمارات إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، بعد نحو 3 أسابيع من إعلان معاهدة سلام بين البلدين برعاية أمريكية.

وقال ليور حياة، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" الإثنين، إن قرار إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل للأفراد والشركات يعد خطوة مهمة نحو إقامة العلاقات، واصفا إياه بالقرار "التاريخي"، وأكد أنه "يظهر قيادة حقيقية".



ويمكن في أعقاب إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل للأفراد والشركات في الدولة عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته.

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ويأتي التصريح فيما يجري وفد أمريكي إسرائيلي رفيع المستوى برئاسة جاريد كوشنير، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زيارة تاريخية للإمارات لبحث آفاق التعاون.

وقال ليور إن هذا الوفد سيضع الأساس لمستقبل إقامة العلاقات، ونأمل في أن تكون هذه العملية توطيد العلاقات المباشرة بين الطرفين سريعة وفي غضون أسابيع أو أشهر قليلة كي نتمكن من رؤية ثمارها.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي -الذي عمل قنصلا عاما لبلاده في ميامي، الولايات المتحدة، بين عامي 2016 و2019- أن الوفد سيناقش مع المسؤولين الإماراتيين العلاقات الدبلوماسية، والسياحة، والعلوم والفضاء، والتجارة والاستثمارات، والشؤون الثقافية والبحوث الصحية، وأوضح "ما نسعى إليه هو بناء بنية تحتية للعلاقة بين دولتينا وشعبينا".

وأشار إلى أن دولة الإمارات وإسرائيل هما من أكثر الدول ابتكاراً في المنطقة، وهناك إمكانات كبيرة للتعاون في العلوم والبحوث، والتجارة والسياحة.