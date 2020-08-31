اشتعال الخلاف بين الولايات المتحدة وإثيوبيا بسبب «سد النهضة»

أعلنت إثيوبيا أنها طلبت من الولايات المتحددة توضيحاً بشأن قطع المساعدات الأمريكية إلى أديس أبابا والتي تصل إلى نحو 130 مليون دولار، وذلك بسب الخلاف حول مفاوضات سد النهضة.

وقال فيتسوم أريجا، سفير إثيوبيا لدى الولايات المتحدة، في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر اليوم الإثنين، إن بلاده طلبت من أمريكا توضيحاً بشأن أنباء عن موافقة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على قطع ما يصل إلى 130 مليون دولار من المساعدات إلى إثيوبيا بسبب نزاعها مع مصر والسودان حول سد النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق.

وأضاف أريجا أنه سمع أن قطع المساعدات مرتبط بسد النهضة الإثيوبي، وإنه يتوقع توضيحاً من الولايات المتحدة لاحقاً اليوم.

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وتابع أن بلاده عازمة على استكمال السد، قائلاً "سنخرج إثيوبيا من الظلام."

يأتي هذا بعدما ذكرت مجلة "فورين بوليسي" الخميس الماضي، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وافق على خطة لوقف بعض المساعدات الخارجية الأمريكية لإثيوبيا.

ووفقاً للمجلة، فإن هذا القرار قد يؤثر على مساعدات الولايات المتحدة إلى إثيوبيا والتي تقدر بـ 130 مليون دولار.

وأشارت المجلة إلى أن أديس أبابا قد تُحرم من نحو 130 مليون دولار كمساعدات الأمريكية، في خطوة تهدف واشنطن عبرها إلى وضع حدّ للمواجهة بين إثيوبيا والدول الأخرى المعارضة لبناء سد النهضة (مصر والسودان).