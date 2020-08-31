السويد/ اندلاع اعمال عنف بسبب إضرام النار في نسخة من المصحف

اندلعت أعمال عنف في مدينة مالمو بجنوب السويد مساء الجمعة، بعد أن أقدم أعضاء جماعة يمينية متطرفة على إضرام النار في نسخة من المصحف.

وقالت الشرطة السويدية إن حوالي 300 شاب أحرقوا إطارات ورشقوا الشرطة بالحجارة.

كما أشعلوا النار في سيارة، وذلك بعد أن عمد أنصار السياسي الدنماركي، راسموس بالودان، زعيم حزب متشدد مناهض للإسلام، إلى إحراق نسخة من المصحف إحتجاجا على منع السلطات السويدية لبالودان من دخول السويد لعقد اجتماع في مالمو.

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وقد أدي ذلك إلى اعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة التحريض على الكراهية والعنصرية، وفق ما أعلن عنه المتحدث باسم الشرطة، ريكارد لوندكفيست.

وكان من المقرر أن يسافر راسموس بالودان، زعيم حزب “الخط المتشدد” الدانماركي اليميني المتطرف المناهض للهجرة ، إلى مالمو لإلقاء خطاب خلال حادثة إحراق المصحف، التي أقيمت وقت صلاة الجمعة.

وكالات