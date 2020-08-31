اندلعت أعمال عنف في مدينة مالمو بجنوب السويد مساء الجمعة، بعد أن أقدم أعضاء جماعة يمينية متطرفة على إضرام النار في نسخة من المصحف.
وقالت الشرطة السويدية إن حوالي 300 شاب أحرقوا إطارات ورشقوا الشرطة بالحجارة.
كما أشعلوا النار في سيارة، وذلك بعد أن عمد أنصار السياسي الدنماركي، راسموس بالودان، زعيم حزب متشدد مناهض للإسلام، إلى إحراق نسخة من المصحف إحتجاجا على منع السلطات السويدية لبالودان من دخول السويد لعقد اجتماع في مالمو.
وقد أدي ذلك إلى اعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة التحريض على الكراهية والعنصرية، وفق ما أعلن عنه المتحدث باسم الشرطة، ريكارد لوندكفيست.
وكان من المقرر أن يسافر راسموس بالودان، زعيم حزب “الخط المتشدد” الدانماركي اليميني المتطرف المناهض للهجرة ، إلى مالمو لإلقاء خطاب خلال حادثة إحراق المصحف، التي أقيمت وقت صلاة الجمعة.
وكالات
كانت هذه تفاصيل خبر السويد/ اندلاع اعمال عنف بسبب إضرام النار في نسخة من المصحف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.