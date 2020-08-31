بعد لبنان.. ماكرون يزور العراق الأربعاء

كشفت مصادر حكومية عراقية أنه من المتوقع أن يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة إلى العراق الأربعاء وفقًا لوكالة فرانس برس الإثنين، أن الرئيس الفرنسي سيقوم بأول زيارة رسمية له إلى

العراق الأربعاء المقبل.

وأوضحت المصادر أن زيارة الرئيس الفرنسي هذه تأتي تعبيرًا عن الوقوف إلى جانب العراق في وجه الأزمة التي تعصف بها.

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ويعد ماكرون أرفع مسؤول يزور العراق منذ تولي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة في مايو، وتستغرق يومًا واحدًا عقب زيارته لبيروت.

وقال مصدر في الحكومة العراقية لفرانس برس إن الرئيس ماكرون "سيلتقي رئيس الوزراء والرئيس العراقي ومن المؤمل أن يجري محادثات مع سياسيين فاعلين".