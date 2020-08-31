كشفت مصادر حكومية عراقية أنه من المتوقع أن يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة إلى العراق الأربعاء وفقًا لوكالة فرانس برس الإثنين، أن الرئيس الفرنسي سيقوم بأول زيارة رسمية له إلىالعراق الأربعاء المقبل.
وأوضحت المصادر أن زيارة الرئيس الفرنسي هذه تأتي تعبيرًا عن الوقوف إلى جانب العراق في وجه الأزمة التي تعصف بها.
ويعد ماكرون أرفع مسؤول يزور العراق منذ تولي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة في مايو، وتستغرق يومًا واحدًا عقب زيارته لبيروت.
وقال مصدر في الحكومة العراقية لفرانس برس إن الرئيس ماكرون "سيلتقي رئيس الوزراء والرئيس العراقي ومن المؤمل أن يجري محادثات مع سياسيين فاعلين".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد لبنان.. ماكرون يزور العراق الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.