ملياردير هندي يسعى لشراء حصة استراتيجية في مطار مومباي الدولي

كشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن الملياردير الهندي جوتام عداني، صاحب مجموعة شركات "عداني" المحدودة، يسعى وراء امتلاك حصة استراتيجية في مطار"مومباي" الدولي أحد أكبر أسواق الطيران نموا في العالم.

وقالت "بلومبرج"-في سياق تقرير بثته اليوم الاثنين على موقعها الإلكتروني- إن شركة "عداني" القابضة للمطارات تعتزم شراء ديون شركة "جي في كيه" لمطوري المطارات، وهى الشركة القابضة لشركة "جي في كيه " المحدودة لمشروعات الطاقة والبنية التحتية.



وأوضحت أن شركة "عداني" ستقوم بشراء حصة استراتيجية تصل نسبتها إلى 23.5% من أسهم شركة مطار مومباي الدولي والمطالبة فيما بعد بأن تكون صاحبة الإدارة.

واعتبرت وكالة "بلومبرج" أن هذه الخطوة الجريئة من قبل الملياردير الهندي تأتي في وقت منيت به صناعة الطيران العالمية بخسائر فادحة لتكون أكبر ضحايا انتشار جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن مطار "مومباي"، ثاني أكثر مطارات الهند ازدحاما مع سعة تشغيلية تصل إلى 46 مليون مسافر سنويا حتى شهر مارس الماضي، لطالما اعتبر ملكية ثمينة لشركة "جي في كيه" التي حاربت طويلا من

أجل الاحتفاظ بالإدارة حتى إنها ذهبت في محاولة استمالة شركاء آخرين من أجل درء مسعى الملياردير عداني لمحاولة السيطرة على إدارة المطار.

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وأضافت :" إلا أن معدلات الديون المرتفعة لشركة (جي في كيه) حيث تبلغ قيمة التزامات المستحقة على الشركة ما يقرب من 57.7 مليار روبل ما يعادل 781 مليون دولار أمريكي حتى شهر مارس من عام 2019 إلى جانب سلسلة التحقيقات التي أجرتها الحكومة الهندية حول بعض المخالفات المالية المتعلقة بإدارة الشركة تعني إنها فقدت الكثير من قدرتها على المساومة".



على النقيض، أظهر الملياردير الهندي جوتام عداني قدرته على الإبحار عكس المياه الراكدة، على حد وصف وكالة "بلومبرج" ، وأضافت أن الملياردير صاحب 58 عاما والذي أسس إمبراطوريته معتمدا على أنشطة التنقيب على الفحم والكهرباء والموانىء، لطالما حلم بامتلاك حصة من مطار مومباي.



ورأت أن التحرك الأخير من قبل عداني،

يضع شركته في طريق المنافسة أمام شركة "جي إم أر " لأعمال البنى التحتية والتي تتحكم في إدارة المطار الدولي بنيودلهي، أكبر المطارات الهندية.



ولفتت وكالة "بلومبرج" إلى أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سعى طويلا من أجل استمالة القطاع الخاص من أجل المشاركة في إعادة تصليح وتنمية البنية التحتية للدولة بما يشمل ذلك المطارات.



وأضافت أن الملياردير عداني فاز مؤخرا بعروض أخرى من أجل تشغيل 6 مراكز طيران أخرى أصغر حجما داخل الهند ، فيما تمتلك شركة "جي في كيه" حصة بلغت نسبتها 50.5 % في مطار مومباي الدولي و74% في ثاني أكبر مطار دولي يقام بالعاصمة الاقتصادية للهند ولا يزال قيد الإنشاء.



ونقلت بلومبرج عن الرئيس مجلس إدارة شركة "جي في كيه" قوله في بيان:"لقد تضررت صناعة الطيران كثيرا جراء انتشار جائحة فيروس كورونا بما قد يعدينا أعواما للخلف، كما إنها أثرت سلبا على القطاع المالي لمطار مومباي لذلك كان من الضروري استجلاب مستثمر قوي اقتصاديا في أقصر وقت ممكن".



جدير بالذكر أن الملياردير الهندي جوتام عداني، يعد رابع أثرياء الهند بإجمالي ثروة يبلغ 16.3 مليار دولار وفقا لمؤشر "بلومبرج لقياس الثروات، ويرتكز نشاط شركاته على" بناء الدولة الهندية عبر تطوير البني التحتية "وفقا لما جاء على لسانه في تصريحات صحفية سابقة.