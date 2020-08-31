روسيا تشن حملة لتحصين الفئة الأكثر عُرضه لكورونا

ذكرت وكالات أنباء روسية أن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أعلن اليوم الاثنين، حملة تحصين للفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض كوفيد-19 في البلاد ستبدأ في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.

وأصبحت روسيا الشهر الحالي أول دولة في العالم تعتمد لقاحا لمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا بعد أقل من شهرين على اختباره على البشر وهي خطوة أثارت شكوك خبراء

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دوليين بخصوص سلامته وفعاليته.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.