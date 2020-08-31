قريباً.. لقاء بين الرئيس بوتين ونظيره البيلاروسي في موسكو

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الاثنين، أن الكرملين يرى أن السلطات في بيلاروسيا تسيطر على الوضع في البلاد بثبات، ولا تسمح بالاستفزازات التى قد تنشأ خلال التجمعات الكبيرة والاحتجاجات.

وقال بيسكوف -معقباً على الوضع في بيلاروس، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- "نحن ننظر إلى الوضع في مجمله، تتواصل التظاهرات

ونرى أن قوات إنفاذ القانون وقيادة البلاد يبقيان على الوضع تحت السيطرة بصورة ثابتة ولا تسمحان بحدوث استفزازات قد تنشأ خلال التجمعات الكبيرة للجمهور".

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وأشار إلى أن الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اتفقا بالأمس الأحد، على عقد اجتماع في موسكو، موضحا أنه

يجرى تنسيق المواعيد على أن تبدأ زيارة لوكاشينكو إلى روسيا خلال الأسابيع المقبلة، وبناء على ذلك سيعقد اجتماع في غضون أسبوعين.



وأجرى بوتين ولوكاشينكو يوم أمس اتصالا هاتفيا اتفقا خلاله على لقاء شخصي في المستقبل القريب أثناء زيارة لوكاشينكو لموسكو.

وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء بيلاروسيا في 9 أغسطس الجاري، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية التي فاز بها رئيس الدولة الحالي ألكسندر لوكاشينكو، والتي اعتبرتها المعارضة بأنها غير نزيهة ونتائجها مزورة.