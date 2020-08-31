الفلبين تُسجل 3446 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الاثنين، عن تسجيل 3446 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و38 حالة وفاة، مما رفع الحصيلة الإجمالية إلى 220819 إصابة و3558 وفاة.

كما قالت الوزارة إن خمسة مستشفيات فلبينية باتت مرشحة لإجراء تجارب سريرية محتملة للقاح كوفيد-19 الذي تصنعه شركة سينوفاك بايوتك

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ومقرها الصين.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، أنها قد تفرض غرامات أو عقوبات بالسجن على كل من يرفض إجراء اختبار المسحة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، وقالت وكيلة وزارة الصحة، ماريا روزاريو فيرجير، في تصريحات نقلتها

صحيفة (فلبين ستار)، إن القانون الجمهوري رقم 11332 يحظر عدم تعاون الأفراد المصابين أمراض ينبغي الإبلاغ عنها أو يعانون من حالة صحية تثير قلقًا عامًا.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.