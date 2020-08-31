إيران توؤيد استئناف رحلاتها مع أوكرانيا وكييف ترفض

أعلن السفير الإيراني لدى أوكرانيا منوشهر مرادي إن إيران تؤيد استئناف الرحلات الجوية المباشرة مع أوكرانيا والتي تم تعليقها بعد تحطم طائرة بوينغ بالقرب من طهران لكن كييف ترفض ذلك.

وأوضح مرادي في مقابلة مع أوكرنفورم انه من المؤسف بعد تحطم طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية ألغت الحكومة الأوكرانية الرحلات المباشرة بين إيران وأوكرانيا وعلى الرغم من الطلبات المتكررة من السفارة لم نحصل على موافقة للرحلات المباشرة.

ووفقاً لقوله فإن إيران تبحث عن فرصة لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين .

وأردف السفير إلى أن الجانب الإيراني يطلب من كييف السماح لشركات طيران إيرانية على الأقل بتشغيل رحلات مباشرة.

أفاد السفير الإيراني اليوم الإثنين بأن الجانب الإيراني عرض على كييف إجراء الجولة الثانية من المحادثات حول حادث إسقاط طائرة بوينغ 737-800 التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بالقرب من طهران وذلك في الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر .

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يذكر أيضا أن طائرة بوينغ 737-800 التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية كانت قد تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من

مطار طهران في وقت مبكر من صباح يوم 8 يناير وهي في طريقها إلى كييف.

ونتيجة لهذه الكارثة قتل 176 شخصا من بينهم مواطننين من كل من إيران وأوكرانيا وكندا وبريطانيا وألمانيا والسويد وأفغانستان.

من جانبه أفاد الجيش الإيراني في 11 يناير بأن الطائرة الأوكرانية أُسقطت عن طريق الخطأ والسبب يعود إلى العامل البشري حيث إن الطائرة المذكورة حلقت بالقرب من منشأة عسكرية إيرانية وتم اعتبارها عن طريق الخطأ هدفا معاديا أو صاروخا مجنحا.

وفي الوقت نفسه أشارت إيران إلى أنها كانت تتوقع هجومًا من قبل الولايات المتحدة ولذلك وضعت منظومات الدفاع الجوي التابعة لها في حالة الاستعداد القتالي القصوى.